KINT / VESPERTINA, Thimbles/Ossa [+ i video di “Last On List” e “Seventh Sorrow”]

Kint e Vespertina sono nomi ben noti qui, tra l’altro entrambi già protagonisti di nostre anteprime video, una tradizione che oggi si ripete per questo ep nel quale ri-elaborano insieme vecchi brani dei rispettivi repertori: con ogni probabilità volevano chiudere un ciclo prima di gettarsi nella registrazione dei loro nuovi album e scoprire che reazione chimica sarebbe scaturita dal loro incontro. Così, preso a bordo anche Molo (Mood) per ottenere un organico capace di fotografare il tutto in presa diretta e senza post-produzione, si sono concentrati solo sui suoni e sulla creazione di una formula vera e propria, di modo che nessuno potesse pensare a una mera sovrapposizione delle parti: si è voluto amalgamare e far combaciare, miscelare le parti lasciandole distinguibili come in un cocktail, ma non proprio visibili come i punti di sutura di un patchwork. Il risultato è uno scambio di ruoli, con Kint acustici e Vespertina elettrica, maggiore atmosfera per i primi e un suono più corposo e stratificato per la seconda. Thimbles/Ossa è un disco particolare proprio perché le quattro canzoni acquistano un sapore differente e in qualche modo inaspettato, tanto che alla fine si arriva a credere che tra questi musicisti esistessero già punti di contatto, per quanto non palesi o di immediata intuizione. In fondo, un certo mood crepuscolare/notturno e un amore malcelato per sonorità espanse, quasi sospese (pur se coniugate da ciascuno a modo suo) fornivano già un possibile spunto per costruire un percorso comune, un ponte tra due esperienze.

La curiosità ora è quella di vedere se tutto questo lascerà dei segni una volta separate di nuovo le strade e se avrà il potere di riverberarsi e lasciar traccia anche nei nuovi album. Per appagarla dovremo attendere ancora qualche tempo, nel mentre vi offriamo in anteprima due estratti ripresi dal vivo, nel momento in cui l’ep ha preso vita e i musicisti hanno incrociato gli strumenti. Buona visione e buon ascolto.

Tracklist

01. KINT – Glass Bones

02. VESPERTINA – Seventh Sorrow

03. KINT – Last On List

04. VESPERTINA – Samael