Kint, il video di “Blonde”

Quando si scrive di musica si rischia di assuefarsi alla sorpresa, che dopo tanti anni subentri un certo disincanto e tutto appaia come già sentito, facilmente catalogabile entro un determinato cassetto mentale. A volte, però, capita che alcune band riescano ancora a mettere in difficoltà quando viene il momento di racchiuderle in una definizione semplicistica eppure, al contempo, utile per individuarne le traiettorie e aiutare il lettore a mettere a fuoco il quadro complessivo. Questo è stato il caso dei Kint sin dal primo incontro, ai tempi di B Side e del video di “Glass Bones” che vi avevamo presentato in anteprima. La sensazione di avere a che fare con una forte personalità e una ricerca sonora che esula dalle solite corsie affollate, si è mantenuta inalterata con l’album Stoned Immaculate. Per questi motivi abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di offrirvi un nuovo video, questa volta catturato live presso gli Small Pound Studio di Brighton poche ore prima di suonare a Bristol di spalla a Whores, Heads e NoSpillBlood. Il tutto è stato registrato da Vlad Matveikov e ripreso da George McKenzie, per poi essere mixato dallo stesso Raffaele Marchetti presso gli Audio Brothers Studio e infine masterizzato da Federico Ascari.

Buona visione e soprattutto buon ascolto.

A breve i Kint saranno impegnati nelle seguenti date live:

14/12 BangBangRadio, Casalpusterlengo LO

22/12 TBC Perugia PG

12/01 Kessel, Cavriago RE w/ I DINOSAURI

13/01 Honky Tonky, Seregno MB w/ I DINOSAURI

09/02 Arci Taun, Fidenza PR w/ I DINOSAURI

15/02 Vinyl Music Club, Lamezia Terme CZ w/ I DINOSAURI

16/02 Sottoscala9, Latina LT w/ I DINOSAURI