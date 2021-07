Kill The Poor: il video di “I’m Not Sober”

I Kill The Poor sono una giovane band originaria di Perugia e formata da Sergio (voce e chitarra), Alex (batteria) e Fabio (basso).

Human Race, il primo ep, uscirà ad autunno 2021 e raccoglierà brani a cavallo tra punk, metal estremo e rock’n’roll, linguaggio utilizzato per raccontare storie di degrado e devoluzione ambientate in periferia.

Per presentarlo i Kill The Poor hanno deciso di realizzare un video per il brano “I’m Not Sober”, che oggi vi offriamo in anteprima.