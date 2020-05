KHEMMIS, Doomed Heavy Metal

Doomed Heavy Metal è un ep contenente alcune tracce già apparse altrove e altre registrate dal vivo. Oltre alle cover di “Rainbow In The Dark” (Dio) e “A Conversation With Dead” del musicista folk degli Appalachi Lloyd Chandler (in origine inclusa nello split del 2017 con gli Spirit Adrift, Fraught With Peril), trova spazio il singolo “Empty Throne”, parte della Decibel Flexi Series e anch’esso risalente al 2017. I brani dal vivo sono estratti dai tre album realizzati sinora e posizionati in scaletta partendo dal più recente (“Bloodletting”, incluso in Desolation del 2018) per concludere con il più datato (“The Bereaved”, incluso in Absolution del 2015).

La funzione principale di Doomed Heavy Metal parrebbe essere quella di raccogliere materiale uscito in edizioni limitate, gettando inoltre uno sguardo alle origini della band di Denver (Colorado), attraverso una disamina degli artisti che ne hanno influenzato lo stile. Detto questo, “Rainbow In The Dark” non rende come ci si sarebbe potuti aspettare, forse perché lievemente fuori contesto o anche solo poco personale come rilettura, mentre il resto fluisce in maniera più piacevole, in particolare l’altro rifacimento. In una retrospettiva di questo tipo avrebbe avuto senso inserire anche il demo omonimo del 2013, ma forse non era questo l’obbiettivo di una delle formazioni più promettenti dell’attuale scena americana.