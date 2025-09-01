KHALED KURBEH, Likulli Fadāin Eqāéh

Con il promettente titolo “Likulli Fadāin Eqāéh”, che si traduce in “a ognuno il proprio ritmo”, Khaled Kurbeh, multistrumentista e compositore siriano residente a Berlino, arriva alla sua seconda prova solista su Research Records. Non si tratta semplicemente di un album ambient, ma di un lavoro di sound art di una delicatezza impalpabile.

Trentottenne, Kurbeh è cresciuto a Latakia, l’importante città portuale siriana di origine fenicia, dove ha studiato pianoforte con la madre musicista, reinterpretando brani di Fairuz e Sayed Darwish. In uno scambio di email, ci ha raccontato gli inizi della sua formazione musicale: “Crescendo ho assorbito molta musica dalla mia quotidianità in Siria: i suoni dei modi tradizionali dell’Atabaa, del Dabké, del Maqām e, in particolare, dell’Al-Qudoud al-Halabiya, una speciale forma di musica tradizionale della regione di Aleppo. Era la colonna sonora della vita di tutti i giorni, dal panificio ai minibus, in farmacia, nei suq, dove si ascoltavano le cassette C-60 di Umm Khultum, Nazem al-Ghazali, Fairuz e Riad Al Sunbati da altoparlanti decisamente sovraccarichi. Questi mondi sonori si fondevano con il chiasso dei venditori ambulanti, i fischi degli allevatori di piccioni, il traffico, gli asini, senza dimenticare il canto delle rondini (sununu)”.

Dopo il liceo, Khaled si è trasferito a Berlino per studiare composizione elettroacustica all’Universität der Künste, per poi completare un Master in Strategie Spaziali alla Weißensee Academy of Art.

Le ampie trame sonore di Likulli Fadāin Eqāéh si rivelano come l’inizio di un diario di viaggio, con il suono dei tasti di una vecchia macchina da scrivere che orienta l’ascolto verso un passato prossimo. Pur collegandosi in modo inevitabile alla provenienza di Kurbeh, è possibile ascoltare la sua musica con assoluta neutralità geografica: una vera e propria “musica dal Quarto Mondo”, come si sarebbe detto un tempo. Dalla Siria, come dal Libano e da tutta l’area mediorientale, sta emergendo una nuova e straordinaria generazione di artisti. Questo secondo lavoro di Kurbeh ne è un magnifico esempio: dieci brani che si susseguono senza soluzione di continuità per quaranta minuti, creando un variegato flusso di coscienza sonoro. Le rondini del minareto, il precipizio di una scogliera, la marea che si ritrae: sono queste alcune delle immagini evocate dai titoli in arabo per un viaggio notturno che inizia con un “Darb” (sentiero), vagabondando sotto la luna nuova (Istilal) fino a tre quarti dell’album. È a questo punto che, con “Nuzha II”, l’incanto si evolve radicalmente con la frenetica entrata in scena del Dhol (noto anche come Davul), una percussione proveniente dall’India settentrionale di cui Khaled è un virtuoso. Segue l’enigmatica “Juqét Ajrās” (l’orchestra delle campane), che si chiude con un altro imperioso assolo di Dhol. L’epilogo è affidato a “E’tām Bati” (lenta esitazione), un brano che ha il sapore di una delle composizioni più memorabili di Brian Eno, “By This River” (da Before And After Science), con il Fender Rhodes che sfuma per concludere il viaggio.

Tutti gli strumenti, dal koto giapponese suonato con l’archetto all’harmonium e al synth Prophet 6, sono suonati da Khaled Kurbeh.