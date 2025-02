Kety Fusco: il video di “BLOW” (tratto da BOHÈME)

Per la seconda volta mettiamo in circolo un video di Kety Fusco, arpista toscana da tempo residente in Ticino, quest’anno vista persino al Festival di Sanremo (durante la serata dedicata ai duetti e alle cover ha accompagnato Joan Thiele, la cantautrice 34enne in gara con il brano “Eco”, e Frah Quintale per la riproposizione “Che Cosa C’è” di Gino Paoli).

BOHÈME di Kety Fusco esce il 13 giugno 2025 per l’etichetta svizzera A Tree In A Field Records ed è un disco con cui la musicista sperimenta con l’arpa elettrica.

“BLOW” è accompagnato da un videoclip ideato da Fusco come fosse un cortometraggio horror, diretto da Studio Asparagus e girato nel Parco delle Gole della Breggia, in Canton Ticino. Fusco racconta: «Ho distrutto l’idea convenzionale dell’arpa. Anziché vederla come uno strumento angelico, volevo conferirle un tocco dark. Il concept del video riguarda l’essere posseduti dall’arpa e diffondere questo contagio. C’è una transizione, con un countdown, dall’arpa che c’era all’arpa che verrà».

P.S.: impossibile non segnalare la presenza di Iggy Pop in uno dei pezzi su BOHÈME.