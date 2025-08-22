KERALA DUST, An Echo Of Love

Un balzo in avanti già lo era stato Violet Drive del 2013, tuttora il miglior punto di partenza per accostarsi a loro. Ora i Kerala Dust, attivi a Berlino, schizzano al terzo album in studio, ancora su PIAS, prodotto dal leader Edmund Kenny, e ci rimettono al guinzaglio di un’intrigante pellicola di note noir. Che parla varie lingue (“Echoes Of Grace”, in apertura, inserisce in scioltezza parole in francese), anche perché registrato tra la stessa Berlino, Zurigo e Austin, in Texas, oltre che in Italia, e anche perché la band si arricchisce di nuovi elementi, cioè Tim Gardner alle tastiere e Pascal Karier alla batteria.

Il groove, spesso e volentieri elettronico, si avvinghia al blues del deserto e al crooning romantico di scuola Americana, richiamando forse principalmente Wall Of Voodoo e The Veils, quelli del brano-gemma “Axolotl”, e in minima parte i Bob Moses, ma soltanto quelli dell’esordio in lungo Days Gone By. In An Echo Of Love si dispongono così dieci cavalcate immediate nel passo, a volte a mezza strada tra krautrock e dance, in pratica tendente alla lucida allucinazione (“How The Light Gets In”, “The Orb”, “Love In The Underground”, una “I Remember You A Dancer” appropriatamente da pista), e pregiate nelle loro calde tessiture strumentali, con qualche parentesi maggiormente intimista rispetto al passato eppure sempre palpitante (in primis “Eden To Eden”, quasi doorsiana, e in secondo luogo le più contenute e classiche “Beyond The Pale”, nickcaveiana, e “The Bay”, in placida chiusura). Un buon reminder per continuare ad apprezzarli, oppure per smettere di sottovalutarli.