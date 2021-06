Kariti: in ascolto la sua versione di “Katie Cruel”

“Katie Cruel”, pezzo appartenente alla tradizione folk americana, è stata ri-arrangiata per piano Rhodes da Kariti, della quale abbiamo recensito l’esordio Covered Mirrors. Il mastering del pezzo è di Lorenzo Della Rovere, mentre la foto è di Eleonora Cadeddu.

Come sempre, dietro a ogni versione di “Katie Cruel” (quella di Karen Dalton è la più conosciuta, ma esiste anche la versione di Agnes Obel, oltre che la rilettura di Nick Cave in “When I First Came to Town”) c’è una storia. Questa è quella raccontata da Kariti: