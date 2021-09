Justin Pearson, Brian Amalfitano, Jason Klein e Tommy Meehan hanno aperto il Club dei Sordi

Deaf Club è il nome di una band che vede coinvolti alcuni nomi noti quali Justin Pearson (The Locust, Dead Cross, Planet B), Brian Amalfitano (ACxDC), Scott Osment (Weak Flesh), Jason Klein (Run With The Hunted) e Tommy Meehan (The Manx, Chum Out!).

La formazione ha già realizzato un ep, una serie di remix su tape ad opera di GothBoiClique’s YAWNS, Bubblegum Octopus, 304angstroms e DJ Embryonic Petit Sac oltre ad una cover dei Killing Joke apparsa su una compilation benefit.

Il suono della band miscela vari stili tra cui crust, thrash, grind e in genere ogni linguaggio riesca a canalizzare il malessere dei musicisti coinvolti in una sorta di seduta di autoanalisi in risposta alle pressioni di una società alla deriva.

Oggi vi presentiamo il video di “Someday All Men Will Die”, anticipazione dell’album Productive Disruption in uscita su Three One G a gennaio 2022.

Qui il pre-order.