Justin Broadrick, Kevin Martin e Moor Mother insieme: questa è “System Error”, tratta dal nuovo disco di Zonal

Abbiamo già parlato di Zonal, il progetto col quale tornano insieme Justin Broadrick (Godflesh/Jesu/JK Flesh) e Kevin Martin (The Bug/King Midas Sound).

Wrecked è il primo full length di Zonal, in uscita il 25 ottobre per Relapse Records. Inevitabile pensare a Techno Animal e al mix di hip hop, dub, industrial e ambient che Broadrick e Martin sono stati e sono in grado di creare, solo ancora più pesante, lento e marcio, almeno a giudicare dall’ep pubblicato poche settimane fa. Non bisogna pensare solo al passato, però, dato che la prima metà del disco ospita alla voce Camae Ayewa/Moor Mother, musicista, poetessa e artista visiva afroamericana che vive un momento di grande visibilità grazie anche ai suoi testi fortemente politici. La combinazione di questi tre artisti non è passata certo inosservata, dato che già li hanno fatti suonare al Roadburn e all’Unsound.

P.S.: il lavoro sulle grafiche del disco è di Simon Fowler, che ha già disegnato per Earth, The Bug, Lustmord…