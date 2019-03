Julinko: in ascolto “The Hunt” da Nèktar

Abbiamo seguito Julinko dagli inizi. Per questo dovrebbe bastarvi un link. Nèktar è il terzo album di Giulia, questa volta realizzato in formazione a tre, con Carlo Veneziano al basso e Francesco Cescato al basso. Della registrazione e del missaggio si è occupato il solito noto Matt Bordin (della Squadra Omega, ad esempio) presso i suoi Inside Outside Studio, mentre la pubblicazione è a carico di un’etichetta italiana (Toten Schwan) e di una ceca (Stoned To Death Records). Al momento l’uscita è prevista per il 15 aprile.

Il concept dell’album ruota intorno all’etimologia di “nettare” e vede Giulia fare leva su quell’istinto ancestrale che si percepisce anche nei dischi precedenti. Questa è “The Hunt”.