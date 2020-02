Julinko: il video di “Serpente”

Di (dei) Julinko chi legge The New Noise sa tanto. Il video di “Serpente”, un pezzo nuovo, è stato registrato nello studio di Produzioni Rumorose a Desenzano sul Garda lo scorso novembre (non è la prima volta che abbiamo a che farci…), insieme ad un altro pezzo, una versione inedita di “Blackberry Bed” (ci sarà un altro video a testimonianza). “Serpente”, piuttosto doomeggiante (ma non c’è da stupirsi) è un’altra dimostrazione di quello che mi trovo a scrivere ogni volta: il marchio personale c’è e i brani pure.

Le due tracce escono oggi su cassetta per Dischi Devastanti Sulla Faccia (vedrete altri nomi noti sul Bandcamp dell’etichetta, e si tratta sempre di live registrati presso lo studio di cui sopra). Se volete saperne di più su Produzioni Rumorose, leggete la presentazione sotto.

Produzioni rumorose è uno studio di registrazione d.i.y. nato nel 2018 a Desenzano del Garda e gestito da un collettivo di tre persone: Andrea, Cesare e Zano. Si tratta di un’unica ampia stanza che ospita sia regia che live room. Si è infatti voluto costruire uno spazio in cui il lavoro tecnico potesse svolgersi a stretto contatto (letteralmente immerso, considerati i volumi delle band che generalmente vengono ospitate) con quello artistico e creativo, a beneficio di entrambi.

Produzioni rumorose è una realtà dinamica e in espansione. Grazie all’impegno costante del collettivo — la maggior parte di ciò che vi si trova è stato realizzato a mano, dal trattamento acustico alla mobilia alle decorazioni —lo studio diviene giorno dopo giorno più efficiente e accogliente.

È inoltre uno spazio dichiaratamente antifascista, antirazzista e antisessista. Questa sensibilità ci ha avvicinati alla scena indipendente e underground, a cui siamo genuinamente legati.

Abbiamo avuto il piacere di registrare, tra gli altri: Calf, Feedbacker, Buzzøøko, Golden Heir Sun, Naresh Ran, Kevin Follet, Hate & Merda, Nudist, Sedna, Julinko.

Dischi Devastanti sulla Faccia è il volto editoriale di produzioni rumorose. Si tratta di una piccola label indipendente legata in particolare al formato audiocassetta (pratico, economico, facilmente riproducibile). Il progetto «le musicassette stereofoniche di produzioni rumorose» nasce nel 2019 su iniziativa di Zano. Si tratta di un format per cui una band dall’attitudine «devastante» viene invitata a produzioni rumorose a registrare in presa diretta due brani inediti o versioni rivisitate di brani già editi. Dischi Devastanti si occupa poi di realizzare le copie fisiche in formato tape, facendosi carico di ogni aspetto, dalle grafiche alla duplicazione.