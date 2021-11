Le strade di The New Noise e degli ungheresi Jü si erano già incrociate per via di Summa, album pubblicato da RareNoiseRecords nel corso del 2017. Questo nuovo incontro ha il medesimo sapore di un delizioso dolce assaporato anni fa durante un viaggio in terre mai visitate prima e inaspettatamente dimenticato dopo il ritorno nel nostro confortevole appartamento, dal quale, affacciandoci alla finestra, osserviamo quel cortile animato dagli stessi bambini casinisti che un mese prima ci avevano combinato qualche marachella. Ora scopriamo che quella leccornia può essere acquistata nel negozietto (hungarikum) del vecchio magiaro sotto casa e che la mamma di quei simpatici marmocchi ne ha una scorta infinita in dispensa.

A questo punto si insinua nella nostra mente il dubbio che quel dolce (Summa, del trio originario di Budapest) ci sia parso tanto delizioso solo perché differente da qualsiasi altra cosa assaggiata prima di allora e che oggi potrebbe non suscitare in noi un effetto altrettanto sorprendente o addirittura ridimensionare un ricordo di tanto in tanto riaffiorato in superficie.

In seguito alla scrittura di quella recensione, il qui presente scribacchino si accinse a recuperare anche il debutto (Jü Meets Møster, 2014) della creatura di Ádám Mészáros (chitarra), Ernő Hock (basso) e Andràs Halmos (batteria) ed è quindi inevitabile che entrare nell’hungarikum sotto casa – potendo sorseggiare un po’ (un bel po’…) di Tokaji e ascoltando del free-jazz (in questa occasione ancora più imbevuto di math rock e world music) – faccia inevitabilmente svanire qualsiasi timore.

Mentre lasciamo scorrere l’alcool nelle vene e ci facciamo inghiottire dal divano, le note introduttive della percussiva “Palaran” (adattamento della canzone tradizionale “Palaran Durma Laras Slendro Pathet Nem”) si insinuano nella mente e – ancora prima di metabolizzarle – passano il testimone a “Cerberus”, nel quale l’andamento sinuoso della prima traccia viene affiancato da una struttura ai limiti del prog e in seguito ulteriormente elaborato in un break centrale scomposto che sembra riportare lo stile degli Jü verso quei lidi immaginati ancora prima di stappare la bottiglia… ma forse stiamo solamente per riprenderci dalla sbornia…

Questo album intitolato III non è solamente il terzo album degli Jü, bensì anche un riferimento al loro essere un trio che – pur avvalendosi di numerose collaborazioni scelte in funzione delle differenti sfumature presenti nelle loro peregrinazioni musicali – compie un viaggio alla ricerca del significato mistico del numero stesso. Le sue note si fondono con gli interventi di Dóra Győrfi (cantante formatasi a Surakarta – dove ha studiato la musica tradizionale indonesiana – attualmente attiva nel contesto di gruppi gamelan e come solista durante alcuni spettacoli wajang) e Bálint Bolcsó (compositore elettroacustico apparso anche nel brano “Partir”, cui fu affidata la chiusura di Summa).

Laddove Halmos afferma che se dovesse menzionare delle influenze sarebbero principalmente suoni, e non generi particolari o musicisti, Mészáros aggiunge che semplicemente scolpiamo i brani fino a raggiungere la giusta intensità. Questo approccio – incentrato sul risultato complessivo della musica eseguita in III (e considerata nella sua totalità) – è palpabile e trapela dalla ricchezza delle suggestioni scaturite durante l’ascolto. Se talvolta prevalgono le inflessioni free jazz, altrove pare di assistere a una jam degli Yawning Man (o del solo Gary Arce) ritrovatisi a loro insaputa in un deserto diverso da quello americano, durante una danza tribale che nessuno sa come potrebbe concludersi (“Minerva”).

L’inchiostro è finito e la bottiglia di Tokaji sembra essersi svuotata da sola. Non (ci) resta che accompagnare il vecchio magiaro dell’hungarikum sotto casa a fare rifornimento…