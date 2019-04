Jozef Van Wissem: il video live di “Detachment”

Jozef van Wissem, il più pop tra i liutisti in circolazione (dischi su Sacred Bones, Consouling Sounds, Important Records; premio a Cannes per la colonna sonora di “Only Lovers Left Alive” di Jarmusch), aveva già suonato a Trieste nel 2017: lo scenario inusuale, anche se non impensabile, era stato l’unica chiesa luterana della città. Il 23 febbraio 2019, invece, è accaduto che Yeah!, un nuovo collettivo locale che a Trieste organizza concerti ovunque gli sia possibile, lo abbia fatto suonare all’interno della cosiddetta Kleine Berlin, una serie di gallerie sotterranee scavate dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, sfruttate per muoversi senza morire durante i bombardamenti: tutto è ancora intatto ed è stato trasformato in un’esposizione.

Visto il successo del live del 2017 e la location particolare, Yeah! ha chiamato i suoi amici dello Studio 2R per fare le riprese del concerto. La canzone scelta per il primo video della serata è “Detachment” (da “When Shall This Bright Day Begin”, uscito nel 2016 per Consouling Sounds): se poche righe fa qualcuno fosse rimasto perplesso di fronte all’aggettivo “pop” in relazione a van Wissem, ecco che questo brano, sempre presente nelle setlist dell’olandese, potrebbe indurlo a qualche ripensamento.