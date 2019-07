JOY WILLIAMS, Front Porch

Joy Williams è stata la controparte femminile di John Paul White nei Civil Wars e con Front Porch prosegue il suo percorso solista tramite cui rileggere lo stile Americana. Le canzoni qui offerte risultano essere esteticamente affini al folk più classico ed edulcorato, senza per questo non allinearsi con la contemporaneità, in particolare non indugiando in maniera eccessiva sulla centralità della voce e concedendo spazio agli strumenti che l’accompagnano (chitarra acustica, mandolino, violino, …). Viene posta attenzione alla necessità di trovare un equilibrio tra la naturale propensione di Joy a intessere melodie cullanti e il desiderio di non trascurare ritmiche dal retrogusto classicamente country. Si tratta di un ritorno alle origini statunitensi di cui erano pervase le sue produzioni antecedenti all’esperienza Civil Wars, nelle quali a prevalere erano le atmosfere rassicuranti della tradizione. Si tratta di un tentativo (in buona parte riuscito) di trovare un compromesso tra quello che la sua carriera solista era stata nei primi Duemila e quanto proposto in anni recenti, senza intraprendere una possibile (e forse auspicabile) nuova strada.

Tracklist

01. Canary

02. Front Porch

03. When Does A Heart Move On

04. All I Need

05. The Trouble With Wanting

06. No Place Like You

07. One And Only

08. When Creation Was Young

09. Preacher’s Daughter

10. Hotel St. Cecilia

11. Be With You

12. Look How Far We’ve Come