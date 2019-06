Joshua Sabin: brano in ascolto dall’imminente Sutarti

Su The New Noise c’è un’intervista allo scozzese Joshua Sabin, pubblicata assieme alla recensione del suo esordio Terminus Drift del 2017. Come abbiamo scritto, Terminus Drift è stato realizzato partendo da field recordings raccolti nelle stazioni di Kyoto, Tokyo, Berlino, Glasgow ed Edimburgo. Sutarti, invece, come suggerisce il titolo, cambia scenario e lo sposta in Lituania: Joshua ha avuto accesso all’Accademia di Musica e Teatro Lituana e al suo archivio di materiale “folk”, nello specifico a registrazioni di “sutartinės”, dei canti femminili molto particolari. Colpito dalla loro particolarità sonora, ha cominciato una ri-elaborazione radicale del tutto, includendo anche varia strumentazione tradizionale del Paese baltico e field recordings dei suoi boschi.

Sutarti uscirà per Subtext il 5 luglio, in vinile e in digitale.