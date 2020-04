JONATHAN HULTÉN, Chants From Another Place

Jonathan Hultén è chitarrista negli svedesi Tribulation, ma anche cantautore dedito a una scarna forma di folk intimista che si intreccia con lievi cori religiosi. Questi ultimi riportano alla mente una sorta di musica antica che, seppure inserita in un contesto contemporaneo, mantiene intatta la propria atemporalità. I brani in sé sono costruiti prendendo le mosse da delicate melodie di cui gli strumenti che intervengono (quali le percussioni di Nacho Montero in “Outskirts”) concorrono a tratteggiare appena i contorni. Il fulcro di Chants From Another Place è dunque costituito dagli intrecci chitarra-voce, che talvolta assumono le sembianze di uno schizzo a matita, in cui è possibile individuare il soggetto nonostante non vi siano colori o anche solo l’ombreggiatura. In effetti pure la copertina è opera del musicista stesso, ispiratosi alle illustrazioni di Harry Clarke basate su “La caduta di casa Usher” di Poe e solito trascorrere la propria infanzia ad Arvika, vicino al confine norvegese, finding myself sitting and drawing instead of doing what I should be doing. Questa creatività trova espressione in composizioni da cui si evince una profonda conoscenza musicale e nondimeno risultato di una reale ricerca interiore, pienamente rivelata nelle immagini che accompagnano il video di “Wasteland”. Sognante.

Tracklist

01. A Dance In The Road

02. The Mountain

03. Next Big Day

04. The Call To Adventure

05. Wasteland

06. Outskirts

07. Holy Woods

08. Where Devils Weep

09. The Fleeting World

10. Ostbjorka Brudlat

11. The Roses

12. Deep Night