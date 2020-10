Noi su Carpenter qualcosina abbiamo già scritto. Riportiamo il comunicato stampa ricevuto poche ore fa.

John Carpenter annuncia l’uscita di ‘Lost Themes III: Alive After Death’ e condivide il brano ‘Weeping Ghost’. Il nuovo album del maestro dell’horror uscirà il 5 febbraio per Sacred Bones.

La serie “Lost Themes” e la colonna sonora del reboot di Halloween sono state registrate dal ‘Master of Horror’ in persona insieme al figlio Cody Carpenter e Daniel Davies.

Del nuovo album farà parte anche il brano “Skeleton”, uscito come singolo dopo il lockdown.

John Carpenter, Cody e Daniel Davies solo due anni fa avevano realizzato la OST del reboot di Halloween e ora annunciano l’uscita del nuovo Lost Themes.

“Abbiamo iniziato con un tema, una linea di basso, un ritmo e qualcosa che suonasse bene e ci guidasse al prossimo stadio – John Carpenter racconta il processo creativo dietro al nuovo lavoro – Conosciamo le forze e le debolezze di ognuno di noi, sappiamo come comunicare senza parole e ora il processo creativo è più semplice di quanto non fosse agli inizi. Siamo maturati”.

Tracklist

01. Alive After Death

02. Weeping Ghost

03. Dripping Blood

04. Dead Eyes

05. Vampire’s Touch

06. Cemetery

07. Skeleton

08. Turning the Bones

09. The Dead Walk

10. Carpathian Darkness