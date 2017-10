JK Flesh su Downwards: questa è “Exit Stance”

Lo abbiamo intervistato pochi mesi fa e di lui sapete già comunque tutto.

Il 27 novembre JK Flesh pubblicherà un ep di 4 tracce per la Downwards di Regis. Tutto made in Birmingham, insomma, ma non c’è nulla di sorprendente: è presente molto materiale del progetto Final sul catalogo di quest’etichetta e comunque l’anno scorso Downwards aveva già stampato un 12” con il pezzo “Nothing Is Free”, uno dei migliori firmati con l’alias JK Flesh, mettendoci su anche un remix a cura di un certo Surgeon.

Pare che questa volta la faccenda sarà ancora più techno del solito, mai però farla semplice con Broadrick.

La traccia in ascolto dà anche il titolo dell’ep.