JESUS FRANCO & THE DROGAS, No(w) Future [+ full album stream]

I Jesus Franco & The Drogas sono una vecchia conoscenza da queste parti: ci hanno importunato con i dischi e i loro live incendiari, ci hanno tramortito a suon di rock’n’roll, punk e psichedelia a stelle e strisce, tutto frullato con moonshine di contrabbando e mexcal come piovesse. Sono dei guastatori nati e adorano provocare il pubblico, dal quale si aspettano una risposta pari per forza, nessuna rete a proteggerli ma nemmeno a fermarli. Ovvio che non ci si poteva aspettare – né tanto meno ci si augurava – un lavoro ammorbidito nella forma e più mansueto, eppure No(w) Future ci prende comunque di sorpresa perché appare ancora più crudo e umbratile dei precedenti, più in your face e meno rock’n’roll, con un approccio vicino al proto-punk e un mood oscuro che nulla lascia al divertimento fine a sé stesso, piuttosto appare come uno sfogo, uno sberleffo amaro o uno schiaffo senza preavviso. C’è poco o nulla della terra di frontiera e molto dei sobborghi urbani, ci si sente distanti dal deserto e dal peyote, dai cieli stellati e dai riti sciamanici, piuttosto siamo accecati da neon che lampeggiano perché non cambiati da troppo tempo, inciampiamo nel butta-dentro di qualche peep-show, veniamo infastiditi dal relitto umano a caccia di spicci. Le chitarre grattugiano e stridono nelle loro cavalcate psichedeliche sghembe, si avverte la presenza dei Cramps dietro l’angolo, ma soprattutto pulsa forte una voglia di punk inteso come istigazione alla rissa e al disordine. La voce è più strafottente del solito, sembra spesso si sia sul punto di scaraventare lontano il microfono per abbandonare la sala con il dito medio alzato, c’è un’elettricità palpabile nell’aria, odore di guai. Ecco, No(w) Future ci offre i soliti Jesus Franco & The Drogas, ma questa volta in versione incazzosa, per nulla divertiti e più minacciosi che caciaroni, il che sembra perfetto per un periodo che non brilla di sicuro per positività e fiducia in ciò che accadrà.

Futuro ora o nessun futuro? A voi la scelta. Intanto vi offriamo in anteprima un giro di giostra e vi consigliamo di allacciare da soli le cinture, la band non sembra tanto interessata alle norme di sicurezza né a quanti saranno ancora al loro posto una volta finita la corsa.

Pre-order qui.