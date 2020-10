Jesu: il video di “Alone”, tratto da Terminus, a brevissimo in uscita

Conosciamo tutti la storia di Jesu, che per un periodo è stato il progetto principale mandato avanti da Justin Broadrick, a Godflesh finiti. Terminus esce il 13 novembre e questo è quanto ci racconta il comunicato stampa. Più sotto, il video di “Alone”.

Justin K Broadrick ritorna come Jesu col primo full length dai tempi di Every Day I Get Closer To The Light From Which I Came e segue all’ep Never.

Terminus, tematicamente, ruota intorno ai concetti di rifiuto, dipendenza, nostalgia e solitudine. Musicalmente esplora l’intero arco delle influenze passate del progetto: dream pop, shoegaze, elettronica, “musica pesante”.

A occuparsi della pubblicazione è la Avalanche dello stesso Broadrick.