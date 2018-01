Jessica 93 in Italia

Jessica 93 è il progetto personale Geoffroy Laporte: basso, chitarra, drum machine, un sound che prende dai Nirvana come dai Cure; un album, Guilty Species, uscito a novembre 2017, che sta facendo parlare di sé e ha pezzi che si attaccano sull’ascoltatore come il famoso chewing-gum sotto la scarpa.

Laporte andrà in giro in Italia durante questo gennaio, accompagnato da una vera e propria band, oltre che – ironia della sorte – dalla one man band Usé.

20. Torino – Blah Blah

21. Cuneo – Boto´s Farm

23. Perugia – T-Trane

24. Roma – Fanfulla

25. Milano – Kraken

26. Vittorio Veneto (TV) – Spazio Mavv