Jean-Philippe Gross, Olivier Di Placido, SEC_ & Dario Sanfilippo a Napoli

AKHET PRESENTA:

Sabato 22 marzo 2025

@ Auditorium Novecento

Via Enrico De Marinis, 4

Napoli

Jean-Philippe Gross (FR)

Olivier Di Placido (FR)

SEC_ & Dario Sanfilippo (IT)

Peter + Tiziana Salvati (IT)

Biglietti qui.

Jean-Philippe Gross

Compositore e improvvisatore, Jean-Philippe Gross è un musicista autodidatta. In concerto, suona con un sistema di feedback autoprogettato, in grado di dialogare con lo spazio creando sculture sonore vivide e profonde. In studio, prosegue la sua ricerca con un “Serge modular system”. All’intersezione tra musica elettronica e strumentale, Jean-Philippe Gross sviluppa un rapporto fisico con il suono, giocando con rotture e fenomeni acustici. Senza mai rinchiudersi in un sistema rigido, si concede estremi per sfruttare un’ampia gamma di possibilità, prestando particolare attenzione al timbro, alla grana e alla qualità del suono, anche quando è ruvido.

Ha composto musica per la danza e la performance, così come per ensemble contemporanei come l’Ensemble Dedalus. In concerto, collabora con Marc Baron, Jean-Luc Guionnet, Clare Cooper (Nevers), Stéphane Garin… Lavora per la danza con la coreografa Camille Mutel. Ha co-fondato la serie di concerti Fragment a Metz nel 2001. Nel 2019 ha creato l’etichetta discografica Eich.

Dario Sanfilippo & SEC_

Il duo Dario Sanfilippo & SEC_ è l’incontro tra feedback digitale e elettronica analogica con nastri, due dimensioni contrastanti ma fuse insieme, dove l’approccio narrativo, dinamico ed energico di SEC_ si intreccia con la ricerca di Dario sulle forme astratte attraverso suoni auto-organizzati in lenta evoluzione.

La loro collaborazione ha portato alla pubblicazione dell’album Fame d’aria (CD, Tsuku Boshi, 2016) e a numerosi concerti in Europa, tra cui alcuni tra i più rappresentativi al Café Oto di Londra, West Germany a Berlino, Divadlo 29 a Pardubice, La Malterie a Lille e Velak Gala a Vienna.

Dario Sanfilippo è un compositore, performer, programmatore audio e ricercatore specializzato in sistemi musicali complessi adattivi. La sua ricerca artistica si concentra sull’esplorazione della nuova musica attraverso l’intelligenza artificiale (nel senso più ampio del termine) e la vita artificiale, implementate tramite reti di feedback audio adattive. Il suo lavoro combina principi di agentività, autopoiesi, evolvibilità e costruttivismo radicale per progettare sistemi destinati a performance dal vivo, sia per l’interazione uomo-macchina che per la musica autonoma.

SEC_ è un improvvisatore e compositore di musica concreta ed elettroacustica. Utilizza il registratore a bobine Revox per creare in tempo reale collage e manipolazioni sonore multiformi e sghembe. Impiegando il nastro magnetico in congiunzione con strumenti analogici e dispositivi in feedback, trasporta la musique concrète nei territori del clubbing e del noise, dando vita a strane e affascinanti creature.

Olivier Di Placido

Olivier Di Placido è un musicista e sound artist francese con base a Napoli.

Dal 2009 “ha sviluppato un approccio assolutamente unico alla chitarra elettrica, riuscendo a farla suonare come un giradischi o un sintetizzatore rotto. Interessato a scoprire tutte le possibilità dello strumento, comprese le più nascoste, ha letteralmente inventato un nuovo strumento ibrido con manico non fissato, pickup mobile” e cavi difettosi. (Toxo Records)

Si esibisce in concerto e collabora con musicisti come Fritz Welch, Tony Buck, Anthea Caddy, Liz Allbee, Renato Grieco (Cremor Tartaro), Mario De Vega, SEC_, Francesco Gregoretti (Many Others), Pascal Battus, Arnaud Rivière, Mat Pogo, Jassem Hindi (Les Sorciers Komas), Crank Sturgeon, tra gli altri.

Ha pubblicato dischi su etichette come Bocian, Noise Below, Accidie, Viande Records, Human Sacrifice, Coherent States, La République des Granges, Chocolate Monk, Toxo Records…

Peter Perditempo (dj) & Tiziana Salvati (visuals)

Due istituzioni dell’underground napoletano chiuderanno la serata con un dj set energico e ricercato, accompagnato da live visuals proteiformi e ipnotici.

Apertura porte: 21.00

Inizio Concerti: 21.30