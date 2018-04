Jazz is Dead! Again! A Torino, 25-26-27 maggio

Ci scrive l’ufficio stampa di Jazz Is Dead!, festival nato a Torino nel 2017 per celebrare i sessant’anni dei Circoli Arci, ma che evidentemente intende proseguire quella che ritiene un’opera divulgativa. Il direttore della manifestazione è Alessandro Gambo, già dietro al Varvara, di cui vi abbiamo ampiamente parlato. A gestire il tutto sarà lo staff del Magazzino sul Po, di cui segnaliamo regolarmente le iniziative, mentre il luogo dove si svolgeranno gli eventi – come nel caso del Varvara – sarà l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli. Del resto, se il jazz è morto…

Il festival si dipanerà lungo venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, e sarà a ingresso gratuito: venerdì, tra gli altri, ci sarà il pianista Lubomyr Melnyk (già passato negli anni scorsi in Italia) con quella che lui chiama “continuous music”; sabato sarà a tema “world”, con Mop Mop e altri; domenica il fil rouge sarà il duo, quindi Zeus!, Mombu, NoHayBanda!, Stefano Pilia & Massimo Pupillo, Andrea Belfi & Francesco Donadello (domenica mattina Zitarelli, batterista dei Mombu, terrà un laboratorio di improvvisazione radicale).

Due gli eventi extra, uno prima e uno dopo l’evento vero e proprio: giovedì 3 maggio presso la chiesa sconsacrata di Asti San Michele, che è oggi sede del Diavolo Rosso, ci sarà il batterista free (famosissimo nel suo giro) Chris Corsano; sabato 23 giugno gli Zu (con Battaglia, dunque il loro batterista originario) suoneranno con un secondo sassofonista, il grande Mats Gustafsson rievocando la loro collaborazione di qualche anno fa, intitolata How To Raise An Ox, nell’insolita cornice degli scavi archeologici della Villa Romana di Almese.

Di seguito il programma completo:

venerdì 25 maggio – dalle ore 18 a ingresso gratuito… Continuo, Discreto, Digitale

Pierre Bastien live

Lubomyr Melnyk live

Patrick Higgins live Spime.IM live

The Dreamers dj set

TMSO dj set

sabato 26 maggio – dalle ore 18 a ingresso gratuito… Dal Mondo

Mop Mop Electric Trio feat. Waine Snow live

Misrak Mossisa & Rhabdomantic Orchestra plays Ethiogroove live

One Blood Family live

NYEM dj set

Primitive dj set Raw Tella dj set Dj’mbo from Gambia dj set

domenica 27 maggio – tutto il giorno a ingresso gratuito… Sei X Duo

Zeus! live

Mombu live

NoHayBanda! Live

Stefano Pilia & Massimo Pupillo in Dark Night Mother live

Andrea Belfi & Francesco Donadello live

Mingus: nero, giallo, bianco, perdente! live act

Extra

giovedì 3 maggio @ Diavolo Rosso, Asti – ingresso 5€, Chris Corsano live

sabato 23 giugno @ Scavi archeologici “Villa Romana” Almese (TO) – ingresso 5€, ZU feat. Mats Gustafsson plays How To Raise an Ox live; Paul Beauchamp live