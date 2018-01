JASSS, Weightless

In rete non si trovano tanti pezzi su Weightless di Jasss, con tutto che Silvia Jiménez Alvarez adesso sta sulla iDEAL di Nordwall (sold out sullo store digitale), ha avuto un po’ di promozione (full stream sul sito di Wire, anticipazioni sul sito di Red Bull Academy…) e ha suonato anche al Berghain. Oltretutto da poco quelli di Boomkat, che sono i più furbi di tutti, hanno pensato bene far ristampare dall’etichetta l’album in vinile argentato, rimettendolo in circolo e nominandolo come uno dei loro dischi dell’anno.

Silvia, che penso sia anzitutto una dj, ha iniziato con tre ep, due dei quali su Mannequin, che non a caso ricordano i Cabaret Voltaire della fase techno-pop e in generale suonano come se volessero tributare il primo industrial e il periodo post-punk. Weightless, invece, è qualcosa di molto più sfaccettato, a mezza strada tra ascolto e ballo, per quanto sempre a tinte scure. C’è una diversa gestione dei silenzi e degli spazi vuoti, dei tempi e del ritmo, che a volte è assente, a volte più etno che techno, altre ancora più rarefatto e darkjazz. Il suono stesso cambia, pare molto meno sintetico (penso a quello dei cimbali o al campionamento di un santur in “Danza”, a proposito di contaminazioni). Sicuramente Weightless ha dei pezzi buoni, quasi tutti a dire il vero, title-track compresa, anche se è quella più “ovvia”: oltre a “Danza”, c’è l’apertura con “Every Single Fish In The Pond” che presenta subito la nuova Jass, capace di tessere atmosfere e creare veri e propri scenari, dunque non solo di far muovere, né vanno dimenticate la più drone e inquietante “Theo Goes Away” o “Instantaneous Transmission Of Information” e la sua sintesi tra basse frequenze e percussioni più afro. Nonostante questa versatilità, non sembra mai di ascoltare una compilation di idee valide ma sparse, anche se la sensazione è che manchi ancora la sintesi definitiva, il vero e proprio nuovo sound à la Jasss.

Tracklist

01. Every Single Fish in the Pond

02. Oral Couture

03. Danza

04. Cotton for Lunch

05. Weightless

06. Theo Goes Away

07. Instantaneous Transmission of Information

08. To Eat With Dirty Hands