JARBOE & FATHER MURPHY

Quest’incontro sembrava quasi nell’aria, nel senso che i Father Murphy si sono – sin dagli inizi – fatti ispirare anche dalle musiche degli Swans, in particolare quelli del periodo di mezzo, che coincideva proprio con la presenza di Jarboe a fianco del compagno di quei tempi, Michael Gira, padre-padrone della band newyorchese.

Questo disco in uscita per Consouling Sounds è sostanziato in due brevi composizioni nelle quali il duo italiano accompagna la cantante statunitense, sempre alla ricerca di un rilancio artistico con numerose produzioni in proprio oppure collaborazioni più o meno estemporanee, che però non smettono di far tornare alla mente il periodo d’oro passato nei cattivissimi cigni. La stoffa chiaramente non manca, come si può ascoltare nell’apertura di “The Ferryman”, ballata livida e nervosa con base semplice che esalta le capacità di Jarboe, mentre sull’altro lato, in “Truth Or Consequences”, le voci agghiaccianti di tutti e tre paiono rincorrersi e perdersi tra fraseggi sacrali di chitarra e tastiere che aumentano un senso di desolazione, o più semplicemente di colpa, sentimento quest’ultimo che caratterizza il percorso della band trevigiana e che sta sotto al concept stesso di questa breve pubblicazione che di certo i fan più attenti non si faranno sfuggire. Per gli altri il consiglio è di scoprire la cantante e la band con i rispettivi album completi.