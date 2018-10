James Ginzburg: in ascolto “Light, Timed – A River” dall’imminente Six Correlations

Il 19 ottobre uscirà un nuovo album di James Ginzburg (Emptyset, Subtext Recordings). Six Correlations nasce da una performance commissionata a Ginzburg a Berlino. Il comunicato stampa riferisce che il progetto esplora le intersezioni tra la tradizione (ad esempio il folk gaelico, che l’artista conosce per via delle sue origini, ma anche la musica tradizionale iraniania e indiana). Six Correlations inoltre è una riflessione sulla tecnologia come lungo addio alla natura (e sulla possibilità di non dire questo addio). Nel registrare questo album con tamburo, piano, voce, shruti box e Roland SH-101, Ginzburg ha tenuto conto della sua esperienza – tramite Subtext – con artisti come Cevdet Erek ed Ellen Arkbro, oltre che del disco Salm, un lp di salmi gaelici pubblicato da Arc Light Editions, di cui lui è uno dei due co-curatori.

Questa è “Light, Timed – A River”…