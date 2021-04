Di Ginzburg e di Subtext sapete tutto.

Se l’ultimo disco degli Emptyset era particolarmente spinto sul digitale, Crystallise, A Frozen Eye (in uscita il 7 maggio ovviamente per Subtext) si basa su strumenti folk e un sintetizzatore. In un certo senso, è un album che è parente di Borders degli Emptyset, lo capirete ascoltando questa “Light Evaporates”, pubblicata oggi.