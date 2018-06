Jace Clayton (DJ /rupture) il 10 luglio a Milano presenta “Julius Eastman Memorial Dinner”

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 10 luglio dalle ore 21:30 alle ore 23 presso il Teatro Franco Parenti di Milano.

Organizza Electropark.

“Julius Eastman Memorial Dinner” è il progetto performativo dello statunitense Jace Clayton, in arte DJ /rupture, in collaborazione con la coppia di pianisti David Friend ed Emily Manzo, affiancati dalla vocalist neo-sufi Arooji Afta. Una performance per pianoforte, elettronica e voce nata attorno alla riscoperta figura di Julius Eastman, compositore contemporaneo a John Cage e Morton Feldman nella New York anni Settanta. Il minimalismo militante di Eastman mescola l’ostinato contrappunto dell’arrangiamento con la provocazione politica e sociale. Restio alle logiche dell’accademismo, fu accolto nell’esuberante scena musicale alternativa della Grande Mela. Collaborò a lungo con Arthur Russell, partecipando in prima linea alle registrazioni del controverso “24-24 Music”. “Julius Eastman Memorial Dinner” ripercorre le ombre e le luci del vissuto di Eastman come persona e come musicista, mettendo in scena attraverso un colloquio informale sia estratti audiovisivi tra il narrativo ed il fantastico, che arrangiamenti di suoi due lavori iconici come “Evil N****r” e “G** Guerrilla”, eseguiti per doppio pianoforte, processato dal vivo in elettronica assieme alla voce della neo-sufi Arooji Afta.

Un approfondimento fuori dalle regole che estende le idee di un genio riscoperto in una forma originale di esperienza d’ascolto.

