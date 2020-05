J.H. Guraj: in ascolto “Yet Still”

Oggi vi proponiamo l’ascolto in anteprima di una traccia dal nuovo disco di J.H. Guraj, in uscita a fine luglio per Maple Death Records: Introspection/Migration è la seconda prova di Dominique Vaccaro per l’etichetta di Jonathan Clancy, nel frattempo c’è stata la colonna sonora per un documentario del collettivo ZimmerFrei e la collaborazione con Marcella Riccardi nel progetto BeMyDelay, di cui è parte integrante. Nelle dieci tracce, che traggono origine da vecchie registrazioni, lo ascoltiamo di nuovo alle prese con sonorità eminentemente acustiche: questa volta l’elemento cardine è una chitarra resofonica che con la sua timbrica tutta particolare ben si presta all’alt-folk di Dominique, macilento e intriso di suggestioni geografiche eterogenee. Tuffarsi nel delta del Mississippi e sortire da un torrente sulla Sila.

