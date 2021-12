IRONBOUND, The Lightbringer

I polacchi Ironbound hanno inaspettatamente rovesciato la percezione di un anno (a livello personale, ma non solo…) terribile, realizzando un debutto che sarebbe riduttivo definire rivelatore. Da quel momento è riemerso un raramente sopito interesse verso la musica e da allora The Lightbringer non ha mai smesso di girare nel medesimo scalcagnato stereo in cui anni fa stazionarono Somewhere in Time e Seventh Son Of A Seventh Son. Come (quasi) chiunque desideri proporre heavy metal, i cinque musicisti di Rybnik si ispirano alla band di Steve Harris evocandone tanto le atmosfere quanto lo stile esecutivo, ma… non guardano (solamente) a quegli Iron Maiden. Il cantante Łukasz Krauze (già apparso nel singolo “Witch Hunt”/”Lifeblood”, 2018) ha un timbro vocale incredibilmente vicino a quello di Blaze Bayley e il principale compositore Michał Halamoda (chitarra) ne asseconda le caratteristiche mettendo insieme una manciata di brani all’interno dei quali abbondano riferimenti (tanto nello stile, quanto nei testi) a The X Factor. La formula funziona nella prima cavalcata “The Witch Hunt” e invoglia a proseguire l’ascolto con la successiva “When Eagles Fly”, che essendo più ariosa e sfaccettata introduce già delle sfumature che possano arricchire la visione d’insieme dell’album. Avendo immediatamente la sensazione di ascoltare una dichiarazione di affetto nei confronti della band inglese, i riferimenti alla loro carriera non infastidiscono e assumono anzi una valenza nostalgica che sarà mantenuta intatta fino alla fine. Mentre si inizia a riflettere su questi aspetti grossomodo formali, irrompe l’evocativa intro in crescendo di “Smoke And Mirrors” e diventa chiaro quanto The Lightbringer sia un album realizzato con passione. Da qui in poi sarà un susseguirsi di brani nei quali la (relativa) assenza di originalità riveste un ruolo marginale: “The Lightbringer” e “The Children Left By God” sono energiche e allo stesso tempo malinconiche nel loro alternare passaggi riflessivi ad altri decisamente più diretti. La personalità degli Ironbound si rivela nella capacità di intessere assoli ispirati (come in “The Turn Of The Tide”) in una manciata di canzoni (leggasi: tutte!) con ritornelli trascinanti che ci si ritroverà a cantare come se avessimo ancora tredici anni.

Amico a caso: “com’è ‘st’album di ‘sti polacchi?”

Trentase… ooops… tredicenne: BELLO.