Iran: il video di “Magnitogorsk”, tratto da Aemilia

Iran è il nome del trio strumentale composto dal nostro Nazim Comunale (tastiere e altri trappoloni simili), Andrea Silvestri (ex Taras Bul’ba, chitarra) e Rodolfo Villani (batteria). Ospiti speciali di Aemilia, loro disco d’esordio in uscita addirittura per l’ottima Aagoo, sono Alessandro Cartolari degli Anatrofobia (su “Qom”) al sax e Francesco Massaro al clarinetto (su “Regium Lepidi”). Foto di copertina di Adriano Zanni.

La minimalista “Magnitogorsk” – che ha qualcosa dei Seefeel – ora è accompagnata da un video, realizzato da Klaverna.