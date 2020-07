IRAE, Lurking In The Depths

Irae è il nome di un one-man black metal project portoghese, concepito all’alba del nuovo millennio da Vulturius, un artista attivo all’interno della scena black metal del suo Paese fin dagli anni Novanta. Con quattro album e dozzine tra split e demo pubblicati, Vulturius è considerato non a torto un personaggio chiave nonchè uno dei pionieri della scena black metal portoghese, che vanta oggi un numero di artisti e di gruppi sufficiente per riferirsi ad essa con l’espressione, più consona alla tradizione, di Black Circle, di cui fanno parte, tra gli altri, Mons Veneris, Decrepitude, Vetala e Rainha Còlera. L’ossatura del nuovo album ha cominciato a prendere forma circa un anno fa grazie alla collaborazione con un session drummer, ma il processo creativo è giunto a conclusione solo nei primi mesi del 2020 con l’innesto di un terzo musicista ai synth. Come dichiarato dallo stesso Vulturius, alcuni brani del disco sono stati ispirati dall’impatto che la pandemia ha avuto sulla popolazione mondiale e dall’impotenza dell’umanità di fronte a questa nuova minaccia. Lurking In The Depths prosegue sulla stessa scia dei full length precedenti ed è un disco coi fiocchi, un’opera demoniaca carica di introspezione e di odio verso la società, dalla potenza trascinante, saldamente ancorata alla migliore tradizione old school black metal. La chitarra esegue riff ipnotici che descrivono partizioni melodiche solenni e memorabili, e c’è coesione tra tutti gli strumenti. La discesa negli inferi è sublimata da occasionali flussi di sintetizzatore che rendono l’atmosfera ancora più cupa e glaciale. Ottimo anche il lavoro di batteria, che alterna furiosi blast beat a tempi più lenti, così come lo screaming, marcio e scartavetrante.

In conclusione, una piccola perla di metallo nero che farà felici tutti i fan del genere e un buon punto di partenza per chi volesse avventurarsi alla scoperta della scena black metal di un Paese, il Portogallo, che negli ultimi anni ci ha regalato alcune delle novità più interessanti in questo ambito musicale.