Integrity, The Secret e Raw Power al Venezia Hardcore Fest 2018

Riportiamo la notizia appena diffusa da Venezia HC. Ci sono gli Integrity, che abbiamo appena intervistato, e c’è anche il ritorno live dei The Secret, dopo 3 anni di stop.

VENEZIA HARDCORE FEST 2018 – VI Edizione

Sabato 12 maggio 2018

Rivolta PVC – via Fratelli Bandiera n.45, Marghera (Venice)

25 Band, 2 Palchi, area merch, skate, vinili – pizza, carne, cibo per vegani e vegetariani.

Il festival è gestito da volontari.

Biglietti € 12

Prevendite (annuncio a breve) € 10

Band

INTEGRITY (USA)

THE SECRET

RAW POWER

The Varukers (UK)

Not On Tour (ISR)

Bull Brigade

The Rememberables (USA)

Second Youth

360Flip

Qui l’evento su Facebook.