Inferno Store ha aperto una raccolta fondi

Clicka qui per andare su Produzioni dal Basso e sostenere Inferno Store

Per Claudia (musicista e già socia del DalVerme) e Martina (Major Emme), che lo gestiscono, Inferno Store (Roma, via Nomentana 113) non è solo un piccolo negozio che occupa quegli stessi locali che furono di Hellnation di Roberto Gagliardi, dove trovare “dischi, libri, stampe di autori, fumettisti, band, case editrici ed etichette musicali indipendenti e fuori dalle logiche di mercato, abbigliamento e accessori di produzione artigianale, materiale cinematografico e di divulgazione culturale”, ma anche e soprattutto un punto di riferimento e di ritrovo.

Inferno Store ha due piani: uno è il negozio, uno è da rifare ed è il motivo per cui le due hanno pensato a un crowdfunding, di modo da riconvertire uno spazio e metterlo a disposizione dell’Associazione costituenda di promozione Sociale e Culturale “WOODoo” (sempre in capo a Martina e Claudia). “Si ospiteranno in maniera continuativa e partecipata attività culturali e sociali, promosse da tutti i membri dell’associazione e aperte al territorio, e il nuovo spazio sarà sempre disponibile per la consultazione di libri, riunioni per collettivi e gruppi informali, luogo per prove teatrali e lezioni di musica, proiezioni cinematografiche, workshop formativi, spazi per postazioni smart working”.

Clicka qui per andare su Produzioni dal Basso e sostenere Inferno Store

Come sempre in questi casi, a seconda delle donazioni si possono ricevere delle ricompense, in questo caso magliette bellissime: vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni, in modo da capire quanto e come dare per riceverle, a seconda che abitiate a Roma o meno.

Di Inferno Store avevamo già parlato qui.

Se non sapete cos’è successo al DalVerme, leggete qui.

Con Robertò avevamo parlato qui.