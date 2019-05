Nel 2019 l’IndieRocket Festival aprirà ancora le frontiere

L’anno scorso abbiamo finalmente coperto l’IndieRocket di Pescara. L’edizione 2019 ha preso la sua forma definitiva. Qui avete i biglietti, i prezzi sono davvero bassi rispetto alla durata dell’evento e al suo cartellone. A questo giro il festival inaugura anche uno spazio speciale dedicato all’illustrazione, a cura di Marco Taddei, inoltre rinnova la partnership con Trenitalia Abruzzo (arrivi in treno, hai uno sconto).

IndieRocket Festival 2019

XVI edizione – 28-29-30 Giugno

Parco Di Cocco (Pescara)

Venerdì 28 Giugno

Stonefield (Australia)

DZ Deathrays (Australia)

Chris Imler (Germania)

Guadalupe Plata (Spagna)

Cosmic Neman (Zombie Zombie) & JC (Vox Low) Soundsystem (esclusiva italiana)

JuJu – Gioele Valenti (Italia)

Caveiras (Italia)

Riviera Dancing (Italia) x IndieRocket SoundSystem

Sabato 29 Giugno

Gnučči show with dancers (Svezia) / italian exclusive show

Miss Bolivia (Argentina) / italian debut & exclusive show

Kampire – DJ (Uganda) / italian debut

WaqWaq Kingdom (Germanai) / italian exclusive show (con Kiki Hitomi & Dj Scotch Egg)

Sink Ya Teeth (Uk) / italian exclusive show

Rokeya (Italia)

Riviera Dancing (Italia) x IndieRocket SoundSystem

Domenica 30 Giugno

Idris Ackamoor & The Pyramids ☥ (Usa)

Ammar 808

Kurup italian exclusive show

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL (Inghilterra, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda)

SofaTalk

Riviera Dancing (Italia) x IndieRocket SoundSystem

& MANY MORE

Scrive il comunicato stampa: in un’epoca in cui torna prepotentemente ad insinuarsi la paura e la diffidenza verso ciò che è altro da noi, l’IndieRocket Festival sceglie di celebrare la scoperta. Il festival, in effetti, non è eurocentrico e apre un ventaglio di generi.

Dopo il video leggerete le presentazioni di alcuni degli artisti maggiormente in vista, sempre firmate dall’ufficio stampa dell’IndieRocket.

GNUČČI, l’aliena Ana Rab, nata a Belgrado ma fuggita dall’ex Iugoslavia in piena guerra all’età di 5 anni, definita da Vice US “la Missy Elliott svedese”, e da Europavox come la celebrazione dell’orgoglio multi-culturale, manifesto anni ’10 della liberazione femminile e di genere.

Miss Bolivia (debutto ed esclusiva italiana), che fa dalla fusione tra i ritmi della tradizione latina e l’elettronica il suo cavallo di battaglia, e che si distingue da sempre per il suo impegno in favore di tolleranza e inclusione.

Idris Ackamoor & The Pyramids, formazione capitanata dal polistrumentista di Chicago, insignito del Lifetime Achievement Award ai Worldwide Awards di Gilles Peterson.

dj Kampire, che dall’Uganda ha conquistato le Boiler Room di tutto il mondo ed è stata inserita da Crack Magazine nel Mix 263.

DZ Deathrays, mitico duo di Birsbane con all’attivo milioni di ascolti su Spotify e freschi di uscita del singolo “Front Row Hustle”, in collaborazione con l’artista hip hop Jesswar.

Ammar 808, progetto dell’acclamato produttore tunisino Sofyann Ben Youssef, un trip mistico e potentissimo negli oscuri reami del futurismo nordafricano, già Album of The Month su The Guardian.

Cosmic Neman & JC, rispettivamente membri di Zombie Zombie e Vox Low, già ospiti di IndieRocket Festival nel 2017, e che proprio a Pescara hanno deciso di iniziare a combinare il loro gusto dando vita a dj-set che viaggiano tra cosmic-disco, krautrock e new wave, che ci faranno ascoltare per la prima volta in Italia.