INCUBUS, Lost Souls

Durante un tardo pomeriggio estivo trascorso a cercare una copia di The Fire Never Dies, per caso mi imbattei in Lost Souls. La copertina mi fece intuire immediatamente che potesse trattarsi di una sorta di antologia dedicata a qualche formazione dimenticata. Leggendo la descrizione del cd mi resi conto che riguardava una band NWOBHM e mi vennero in mente gli Incubus di To The Devil A Daughter (1984), noti per essere stati inclusi nella compilation Pure Overkill (1983), cui parteciparono anche gli Spartan Warrior. Ebbi comunque la sensazione che non potesse trattarsi della band originaria di Durham e provai a rintracciare qualche informazione su Lost Souls e Obscure NWOBHM Releases (la label che lo ha realizzato). Recuperai le poche informazioni disponibili su questi ragazzi di Exeter, le cui origini risalgono al medesimo anno dei più noti omonimi (1980) e che in una Battle of the Bands si esibirono a nome Ego Rising. Nonostante ai tempi avessero pubblicato solamente un paio di brani sulla compilation del 1984 It’s Unheard Of! (“Lost Soul” e “Way Of The World”), che ospitò anche gli Hammerhead di “Time Will Tell” e i Trident di “Destiny” (dei quali Cult Metal Classics ha pubblicato l’antologia Power Of The Trident), di fatto ebbero un’attività relativamente intensa: si esibirono nelle regioni South West e Galles (oltre che nelle contee Hampshire e Surrey), per poi finire alla seconda posizione dell’Heavy Metal Chart di Sounds (con “Lost Soul”). Durante la loro esistenza effettuarono un paio di sessioni di registrazione: dalla prima del 1982 ne uscirono le due canzoni incise su vinile da Sane Records (che nel biennio 1983/1984 mise insieme la compilation new wave Subtle Hints e la più punk On The Street), mentre dalla seconda del 1984, una nuova versione di “Lost Soul” e l’epica “Battlecries”. Prodotte da Peter Banks (chitarrista originale degli Yes sui primi due lp), confermarono le potenzialità di Steve Richardson (voce), Jerry Pett (chitarra solista, che nel 1981 sostituì Angus Russe), Conrad Pizey (chitarra ritmica), Iain Thompson (basso) e Tim Irons (batteria, che nel 1984 subentrò a Barry Perrins). Dalle registrazioni del 1982 anche il secondo brano “The Ballad Of Clint Panatella”, probabile riferimento a Clint Eastwood e ai sigari fumati nei suoi celebri film western (nonostante l’attore e regista californiano non sia mai stato un fumatore). In alcuni è presente il tastierista John Robinson, che su “Losing Hold” contribuisce ad enfatizzare gli elementi prog e (proto) doom insiti in “Broken Promises”, affine ai grandissimi Bleak House. Insieme a “Sleighride”, “Tell Me Who”, “So Long” e “Waiting for Love” è l’unica traccia qui inclusa solo nella versione dal vivo catturata in occasione di un’apparizione del 1985 presso l’università di Exeter… cioè il luogo dove la loro avventura ebbe inizio.

Tracklist

01. Lost Soul [Bristol Demo] 02. The Ballad Of Clint Panatella [Bristol Demo] 03. Way Of The World [Bristol Demo] 04. Battlecries [Peter Banks Sessions] 05. I Can’t Stop [Peter Banks Sessions] 06. Losing Hold [Peter Banks Sessions] 07. Lost Soul [Peter Banks Sessions] 08. Sleighride [Live Exeter University] 09. Lost Soul [Live Exeter University] 10. Losing Hold [Live Exeter University] 11. Broken Promises [Live Exeter University] 12. Battlecries [Live Exeter University] 13. Tell Me Who [Live Exeter University] 14. Wishing Well [Live Exeter University] (cover dei Free, tratta dall’album Heartbreaker del 1972)

15. So Long [Live Exeter University] 16. Waiting For Love [Live Exeter University]