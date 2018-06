Non troppo tempo fa, prima dell’improvvisa scomparsa del finlandese, ci eravamo occupati di Peau Froide, Léger Soleil di Mika Vainio e Franck Vigroux. Pare che tra sessioni in studio e live, il duo avesse raccolto non poco materiale da pubblicare, ad esempio questo nuovo ep Ignis, composto da sei tracce, che verrà pubblicato il 29 giugno sempre da Cosmo Rhythmatic.

Questa è ”Luxure”.