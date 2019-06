In ascolto l’album del collettivo FUCTAPE

Five Roses Press ci chiede di mettere in ascolto questo esordio autointitolato, rivelandoci poco o nulla sull’autore.

Il comunicato stampa dice che FUCTAPE è un collettivo artistico composto da più di 20 persone e che ha origine a Toronto. Sarebbe la casa degli emerginati, un porto per i degenerati, un rifugio per gli anomali, un orfanotrofio per anarchici. La porta è sempre girevole, di modo che possano entrare e uscire tutti gli artisti che intendono rivitalizzare lo spirito della cultura punk. Anche se qui, in questa serie di vignette, a nostro avviso c’è soprattutto molto hip hop strambo e fuori dagli schemi (sempre nel comunicato, del resto si nominano Andre 3000 e i classici Wu Tang e Public Enemy). Che poi lo spirito sia punk ha in qualche modo senso, in fondo potrebbero essere anche loro una truffa…