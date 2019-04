In ascolto il pezzo in duo tra Martin Bartlett e Don Buchla, in attesa di due ristampe di Bartlett

Arc Light Editions è un’etichetta curata assieme da James Ginzburg degli Emptyset e dalla giornalista, scrittrice e ricercatrice Jennifer Lucy Allan. Si occupa di ristampe di lavori e di artisti in passato non giustamente valorizzati, tra i quali Martin Bartlett.

Martin Bartlett nasce nel 1939. È tra i fondatori del Western Front a Vancouver, uno spazio culturale e performativo tuttora esistente. Ha studiato con Pauline Oliveros, John Cage e David Tudor, che sono tutte influenze pratiche e teoriche sul suo lavoro di compositore di musica elettronica (collaborerà ad esempio con Don Buchla). Si interessa, come molti della sua generazione, anche a suoni di matrice non occidentale, viaggiando per il Sud Est asiatico così da studiare alcune tradizioni musicali dei luoghi. Nel 1982 diventa professore alla Simon Fraser University, fino alla sua morte, avvenuta nel 1993 a causa dell’AIDS.

Il 26 aprile Arc Light pubblicherà un suo lp comprendente registrazioni live, esperimenti e spoken word, intitolato Anecdotal Electronics, poi anche un cd con quattro lunghi pezzi elettroacustici e orchestrali, intitolato Ankle On.

State per ascoltare in anteprima proprio un edit del suo duo con il grande pioniere americano, inventore di una famiglia di synth ancora oggi utilizzata da molti musicisti elettronici indipendenti.