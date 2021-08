In ascolto i Wojtek con “Fell, Destroyed”, presa dal tributo ai Fugazi “Silence Is A Dangerous Sound”

Silence Is A Dangerous Sound: A Tribute To Fugazi by Wojtek

Il progetto Silence Is A Dangerous Sound: A Tribute To Fugazi nasce da un’iniziativa della Ripcord Records per sostenere il Tribe Animal Sanctuary Scotland. Si tratta, quindi, di un benefit che prende a spunto uno dei nomi più influenti e a suo modo ingombranti della scena postcore anni Novanta, quei Fugazi nati dall’incontro tra musicisti di prima grandezza della scena Dischord di Washington DC (Minor Threat, Embrace, Rites Of Spring, One Last Wish, all’inizio era dentro anche Colin Sears dei Dag Nasty…). Inutile soffermarci sulla storia dei Fugazi, anche se una retrospettiva avrebbe di certo un suo senso proprio perché probabilmente non saremmo qui a scrivere di certa musica senza di loro, piuttosto vale la pena sottolineare l’adesione al tributo di ben quarantatré band da ogni angolo del pianeta, con la partecipazione di nomi quali Zao, Shai Hulud, Nathan Gray (BoySetsFire), La Dispute, Viva Belgrado e moltissimi altri, tra cui le nostre vecchie conoscenze STORM{O} e Wojtek. Ovviamente, con una tale mole di musicisti e con una discografia disseminata tra il 1988 e il 2001, il contenuto di Silence Is A Dangerous Sound è quanto mai vario e eterogeneo, questo perché la band sapeva arrivare ad ascoltatori con background e gusti differenti, senza per questo apparire fuori luogo all’interno delle loro distinte influenze e della loro sensibilità. Il bello dei Fugazi era proprio come si muovevano ai confini tra generi, anche se il vero segno distintivo di questa formazione – che ha contagiato migliaia di persone in tutto il mondo, spingendone parecchie ad imbracciare uno strumento e tentare di dar voce ai propri sentimenti attraverso la musica – era quella bandiera DIY portata ben in alto e mai ammainata.

Oggi vi proponiamo in anteprima la versione di “Fell, Destroyed”, tratta dall’album Red Medicine del 1995 e firmata dai nostri beniamini Wojtek, ai quali abbiamo chiesto di darci la loro opinione sull’importanza dei Fugazi per loro.

Sono sicuramente una grande influenza per il loro inconfondibile stile e inclinazione alla sperimentazione; inoltre la loro totale devozione alla filosofia diy è per noi un esempio da seguire e che ci accompagna fin dal nostro day one come band.

Abbiamo poi discusso sulla decisione di aderire alla compilation…

Perché no? Siamo una band estremamente pro-attiva e siamo sempre pronti a partecipare ad iniziative interessanti, la RipCord è un partner incredibile sotto quest’aspetto, siamo sempre estremamente felici di collaborare con Charlene.

… e sulla scelta del brano.

Non volevamo limitarci alla mera esecuzione di una cover rendendola uguale all’originale, ma trovare un brano che potesse esaltare il nostro stile musicale e al contempo rendere giustizia alla band regalando una versione personale ed originale di uno dei loro brani meno conosciuti e blasonati. L’abbiamo resa diretta, pesante e ferale; inoltre si sa che ci piace sperimentare con le nostre voci e questo brano ci ha fornito la situazione ideale per arricchire la canzone anche sotto quest’aspetto.

Buon ascolto e per maggiori informazioni e supportare il benefit questi i link utili:

weareripcord@gmail.com

facebook.com/weareripcord

ripcordrecords.bandcamp.com

Tracklist

Cd 1

01. Authority Zero – Bad Mouth

02. The Darling Fire – Reclamation

03. Dowsing – KYEO

04. Belvedere – Styrofoam

05. The Last Gang – Blueprint

06. Shai Hulud – Great Cop

07. Crazy Arm – Epic Problem

08. Batteries – Target

09. Teenage Halloween – Reprovisional

10. La Dispute – Strangelight

11. Tsunami Bomb – Walken’s Syndrome

12. Taking Meds – Burning

13. USA Nails – Caustic Acrostic

14. Haggard Cat – Life and Limb

15. Direct Hit – Burning Too

16. Pet Symmetry – Public Witness Program

17. Glass Bones – Place Position

18. Chamberlain – Runaway Return

19. Viva Belgrado – Repeater

20. Frauds – Cashout

21. Seas, Starry – Brendan #1

22. Couch Slut – Full Disclosure

Cd 2

01. Failure – Waiting Room

02. Nathan Gray – Bed For The Scraping

03. GILT – No Surprise

04. Swain – The Argument

05. The Hostiles – Turnover

06. This Is Hell – Sieve-Fisted Find

07. Into It. Over It. – Instrument

08. LIFE – And The Same

09. Big Ups – Do You Like Me

10. ZAO – Guilford Fall

11. Jonah Matranga – Suggestion

12. Heart Attack Man – Bulldog Front

13. Sounds Of Swami – Merchandise

14. S.T. Manville – Long Division

15. Bodega – Provisional

16. Braidedveins – Oh

17. STORM{O} – Break

18. Wojtek – Fell, Destroyed

19. West Thebarton – Margin Walker

20. Snapped Ankles – Give Me The Cure

21. Before Stories – Dear Justice Letter