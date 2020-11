In ascolto “Death On Repeat” dei 16 (dall’imminente split coi Grime)

Sono stati in tour assieme due volte e ora finalmente appaiono sullo stesso disco.

Chi ci legge, li conosce già molto bene.



Questo split è parte della serie “Doom Sessions” curata da Heavy Psych Sounds.

Su di un lato tre pezzi dei 16, sull’altro due pezzi dei Grime. Artwork a cura del quotatissimo Branca Studio.

Qui la prevendita (esce il 26 febbraio 2021).

Qui sotto il primo pezzo in ascolto, firmato dagli americani.

SIDE A – 16

Tear It Down – 5:39

Death On Repeat – 4:09

Nachzehrer – 4:12

SIDE B – Grime

Piece Of Flesh – 5.44

Sick Of Life – 5:40