In ascolto “1st Times” di R.Y.F.

È livido e “pesante” il brano che vi presentiamo in anteprima. “1st Times” è una tostissima ballata elettrica dove i cori si inseguono e la melodia si fa quasi a spirale con la base elettronica, tanto da far venire alla mente una sorta di musica post-grunge, figlia di un certo cantautorato indie più torvo che però flirta con la tecnologia. È un assaggio dal nuovo disco di Francesca Morello, in arte R.Y.F. (che starebbe per Restless Yellow Flowers), Shameful Thomboy in uscita per i tipi di Dio Drone, dopo l’esordio Love Songs For Freaks & Dead Souls del 2016. Infine vi segnaliamo che proprio domani, al bolognese Krakatoa Fest, parte il suo tour, qui sotto tutte le date confermate:

05/10 – Krakatoa Fest IIII – Final Edition | Tpo, Bologna

12/10 – DIY Fest | Grotta Rossa, Rimini

26/10 – CSOA COX18 w/ Bob Log III, Milano

01/11 – ★ Queers and Punx ★ 3rd Edition | Vecchio Son, Bologna

03/11 – Dio Drone + Degender = Il lato Queer della Forza w/Alos | Circolo Arci Ribalta, Vignola (MO)

20/11 – Fanfulla 5/a – Circolo Arci, Roma

22/11 – Transmissions Festival – Bronson, Ravenna

29/11 – Ghirba – biosteria della Gabella, Reggio Emilia

13/12 – Bar Lento, Rimini