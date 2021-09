In anteprima: Simon Balestrazzi e Paolo Sanna in Disrupted Songs

Simon Balestrazzi è una presenza regolare a casa nostra: questa volta lo ascoltiamo mentre fa coppia con Paolo Sanna in questo Disrupted Songs, terza uscita per la Dissipatio Records, in cui l’ex T.A.C. e il percussionista sardo, attraverso stridii, field recording, rumori metallici e basse frequenze, mettono in musica – come suggerisce il titolo – una narrazione frammentata, quasi un puzzle sonoro in cui cimentarsi nella connessione fra le diverse parti in gioco.

