In anteprima: il nuovo album dei Surprise Barbue

Zamzam Records è l’etichetta fondata a Bristol da Olmo ed Heloise, lui italiano, lei francese. Dal 2016 hanno spostato le attività vicino Tours in Francia, dove, oltre che alla pubblicazione di musica, si dedicano all’organizzazione di eventi, atelier creativi e gestiscono una webradio. Le uscite, tutte con veste grafica molto curata e in edizioni molto limitate, comprendono nomi piuttosto noti come Bear Bones, Lay Low, Anthroprophh e Gnod accanto ad altri meno celebri finiti negli anni sotto il radar di Olmo ed Heloise, loro stessi musicisti e partner nel progetto Zohastre. Nel 2021 Zamzam compie dieci anni di vita e per festeggiare si preannunciano diverse uscite: la prima è questa Kabukichō, nuovo album dei Surprise Barbue, duo formato da Kevin Valentin e Benjamin Jr Moute, un viaggio nelle profondità siderali attraverso le sonorità allucinatorie e ipnotiche dei loro synth. Sarà pubblicato su vinile il 26 marzo, noi nel frattempo pubblichiamo una traccia in anteprima.

Kabukichō by Surprise Barbue