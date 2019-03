ILUITEQ, Soundtracks For Winter Departures

Iluiteq è il nome di Sergio Calzoni e Andrea Bellucci insieme. Abbiamo già parlato di entrambi durante gli anni, per questo vado subito al dunque: ambient ovattato e romantico, costruito stendendo fino alla consunzione i suoni (anche quelli, fragilissimi, di una chitarra, di un clarinetto o di un piano), levigandoli perfettamente, una caratteristica di tutto ciò su cui mette mano Sergio. A un certo punto del disco (“In Every Place”) si sentono i classici beep di un’altrettanto classica sveglia al quarzo, perché questa è musica per un film ben preciso, in cui è mattina presto, forse è ancora un po’ buio, c’è silenzio, fa freddo e bisogna prendere le valigie nonostante la malinconia – più che la stanchezza – rallenti il nostro passo: durante il viaggio, che a me piace immaginare in completa solitudine, ci perderemo in ricordi piacevoli e spiacevoli.

Soundtracks For Winter Departures prende Roach, Loscil e altri punti fermi del genere e ritraduce la “gentilezza” del loro sound. Non è mai il copia/incolla di qualcos’altro, anche perché parliamo di gente con molti anni di esperienza alle spalle, ma do sicuro un certo tipo di ascoltatore si sentirà come tra vecchi amici quando metterà su questo disco.