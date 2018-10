Ilpo Väisänen: live a Udine questo sabato e nuovo disco in uscita

Due notizie in una.

Sabato 27 ottobre

Teatro San Giorgio (UD)

I-LP-O In Dub + Claudio Rocchetti

Scrive Hybrida:

Ilpo Väisänen (Kuopio,1963, Finlandia) è conosciuto soprattutto per essere stato uno dei due fondatori dei Pan Sonic assieme a Mika Vainio, ma anche per le sue collaborazioni con Bruce Gilbert, Alan Vega, Schneider TM e Oren Ambarchi. Sotto gli alias di Liima, Piiri e I-LP-O In Dub, Väisänen ha creato produzioni molto differenti, ma quella che appare come una costante è la sua passione per il costruire le parti ritmiche, mantenendo tuttavia sempre saldo un approccio concettuale, sperimentale e radicalmente ispirato. È quello che succede nei due lavori a nome I-LP-O In Dub, Communist Dub e Capital Dub Chapter 1, usciti su Editions Mego. Nelle vesti di membro dei Pan Sonic, Ilpo Väisänen ha spesso citato reggae e dub come influenze decisive nel sound del duo. Con questi due album, l’approccio al genere dub è diretto ed evidente anche se non necessariamente fedele alle sue caratteristiche stilistiche. Piuttosto è l’uso dello studio di registrazione come strumento musicale ad essere il vero comune denominatore. Di certo dub militante, Ilpo prende in prestito la forte connotazione politica, dedicando l’intero lavoro alle vittime dei totalitarismi ed usando le singole tracce come commento a particolari eventi storici, più o meno recenti. Titoli come “Donetsk Disciple: Bolsheviks meeting the farmers (and wiping them out)” o “Benghazi Affair: Libyan connection and arming the forces, but history is taking over. A burning man in Tunisia starts the future” non lasciano spazio a fraintendimenti riguardo all’urgenza ed all´indignazione che animano il produttore. I due dischi, ispirati alla parte iniziale de “Il Capitale” di Karl Marx, sono caratterizzati da “ritmi circolari che rimandano al flusso e riflusso delle circolazioni delle merci e del denaro”.

In collaborazione con il Festival Mimesis.

Ilpo torna il 9 novembre come I-LP-ON per tributare il recentemente scomparso Mika Vainio e il suo progetto con lui. ÄÄNET, infatti, contiene registrazioni fatte durante il tour mondiale del 2000 dei Pan Sonic. Questa è “RAAVITTUA KROKODILIÄ”.