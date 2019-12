Il tour degli Egestas

Gli Egestas hanno annunciato le date del tour “A sud di nessun paradiso”, che si terrà a cavallo tra 2019 e 2020.

Il tour toccherà 6 regioni italiane con 13 concerti, dalle Marche alla Sicilia per presentare il primo full-length, Oltre Le Rovine, di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi di recente.

Qui sotto in dettaglio le location e il poster. Alcune date sono ancora in fase di definizione, potete seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della band.

22.12.2019 MACERATA – secret show

23.12.2019 VEGLIE (Le) – IBMC Clubhouse

24.12.2019 NEED HELP — Puglia / Basilicata

25.12.2019 CRISPIANO (Ta) – Masseria Foresta

26.12.2019 RENDE (Cs) – SPA Arrow

27.12.2019 REGGIO CALABRIA – La saletta

28.12.2019 CATANIA – Csa Auro

29.12.2019 PALERMO – Alibi

30.12.2019 NEED HELP – Sicilia

31.12.2019 NEED HELP – A private party would be cool

∞ DAY OFF

02.01.2020 CATANZARO – Caffe’ delle arti

03.01.2020 ROMA – 30 Formiche