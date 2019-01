Il ritorno dei King Midas Sound (Kevin Martin + Roger Robinson): in ascolto “You Disappear”

L’ultima volta che avevamo visto The Bug e il poeta era il 2015 e si trattava di Edition 1 (Ninja Tune) con Fennesz.

Per questa meditazione in 12 tracce sulla solitudine e sulla perdita, la cui uscita è prevista per il 14 febbraio su Cosmo Rhythmatic, Martin e Robinson rinunciano ad apporti esterni, dunque vediamo le atmosfere oniriche del primo a circondare lo spoken word notturno del secondo.

Il primo pezzo messo in ascolto dai King Midas Sound è “You Disappear”. Si vede l’artwork del disco, opera del fotografo contemporaneo Daisuke Yokota.