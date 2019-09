Il programma di Spettro per settembre e ottobre ’19, con Pilia e molto altro

PANPAN / Settembre-Ottobre ’19

Il PAN è la distribuzione di un suono all’interno un campo sonoro. Nel centro esatto del PAN c’è il MONO – il che ha perfettamente senso, dato che ‘pan’ significa ‘tutto’ e nel bel mezzo del tutto c’è il singolo. Per portare il suono all’interno del nostro mono corpo, l’udito si serve di tre paia di stereo ossicini: due staffe, due incudini e due martelli. E se invece ne avessimo sviluppate sei paia? Il cervello sarebbe in grado di mixare un’esperienza quadrifonica del paesaggio sonoro, e quella potrebbe essere la nostra percezione dello spazio e del tempo. Grazie a un tale tipo di PAN interiore forse non avremmo neanche bisogno della vista. La Seconda Stagione Spettrale parte con questa fantasia in mente. Con un invito a scoprire nuova musica con un orecchio rinnovato, grazie alle canzoni senza genere delle band WOW e Twoonky, Zeta Zeta e XIWT, il chitarrismo aumentato di Stefano Pilia e Silvia Cignoli e Luca Formentini, le tastiere stellari di Spencer Clark e i drone ritmici di Mai Mai Mai (*) e Daniele de Santis. Ed ancora, la libera audiovisualità di viDEO sAVant Vs ɸ4, i clavicembali espansi di Arianna Radaelli, DJ set sperimentali di Sallad Egg, Michele Lori, Uji Tanze, Vacas, Saigon Collective e club-coda a cura di Spettro Residents. Più workshop, serate off e molto altro ancora.

20/09 Wow + XIWT

24/09 Stefano Pilia + Luca Formentini

27/09 Daniele De Santis + Michele Lori

04/10 Arianna Radaelli (and special guests)

11/10 viDEO sAVant Vs ɸ4 (Saiu, Rinaldi, Woodman) + Silvia Cignoli/The Wharmerall

18/10 Twoonky + Zeta Zeta + Sallad Egg

25/10 Spencer Clark + Uji Tanze + Vacas

Nota della redazione: a causa di un nostro errore, andiamo on line tre giorni dopo il concerto di Mai Mai Mai. Abbiamo lasciato il testo del pezzo integro per non alterarne il senso.